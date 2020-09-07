Lyon'dan Başakşehir'e transfer; Rafael

Fransa Ligi takımlarından Lyon ile sözleşmesini feshedecek olan Rafael, Medipol Başakşehir'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Lyon'dan Başakşehir'e transfer; Rafael
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 14:49
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fransız basınından L'Equipe, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir'in Lyon'dan Rafael'i kadrosuna katacağını duyurdu.

Haberde, 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, Lyon ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshedeceği ve Türkiye'ye gelerek Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.

Geçen sezon Lyon'da 13 lig maçına çıkan Rafael toplamda 700 dakika süre aldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için