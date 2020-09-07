Lyon'dan Başakşehir'e transfer; Rafael

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.



Fransız basınından L'Equipe, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası için yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir'in Lyon'dan Rafael'i kadrosuna katacağını duyurdu.



Haberde, 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, Lyon ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshedeceği ve Türkiye'ye gelerek Başakşehir'e imza atacağı belirtildi.



Geçen sezon Lyon'da 13 lig maçına çıkan Rafael toplamda 700 dakika süre aldı.



