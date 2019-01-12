Fransa Ligue 1'de haftanın açılış maçında Lyon sahasında Reims'i konuk etti. 90 dakika sonunda Lyon ile Reims sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Reims'in mücadeledeki tek golünü 34. dakikada Pablo Chavarria kaydetti. Lyon'un golünü ise 70. dakikada Bertrand Traore attı.Lyon'da Denayer ile Marcelo 90 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından Lyon'un puanı 33 olurken, Reims puanını 27 yaptı.Bir sonraki hafta ligde Lyon deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Reims ise bir sonraki hafta sahasında Nice'i konuk edecek.