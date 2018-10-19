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Lyon yine Dembele ile güldü! Marcelo'dan asist

Fransa Ligue 1'de 10. haftanın açılış maçında Lyon, Nimes'ı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Lyon yine Dembele ile güldü! Marcelo'dan asist
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19 Ekim 2018 23:42
Fransa Ligue 1'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Lyon ile Nimes karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 24. dakikasında sahneye Moussa Dembele çıktı ve Lyon'u 1-0 öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Marcelo oldu.

Karşılaşmanın son sözünü ise 90. dakikada Depay söyledi ve Lyon, Nimes'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 17'ye çıkardı. Nimes ise 10 puanda kaldı.

 

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