Fransa Ligue 1'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Lyon ile Nimes karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 24. dakikasında sahneye Moussa Dembele çıktı ve Lyon'u 1-0 öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Marcelo oldu.
Karşılaşmanın son sözünü ise 90. dakikada Depay söyledi ve Lyon, Nimes'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 17'ye çıkardı. Nimes ise 10 puanda kaldı.
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Mücadelenin 24. dakikasında sahneye Moussa Dembele çıktı ve Lyon'u 1-0 öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Marcelo oldu.
Karşılaşmanın son sözünü ise 90. dakikada Depay söyledi ve Lyon, Nimes'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 17'ye çıkardı. Nimes ise 10 puanda kaldı.
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