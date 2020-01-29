'Lyon ve Monaco'ya rağmen Rennes'i istiyor'

Steven N'Zonzi'nin Rennes ile görüşmeler gerçekleştirdiği iddialarının ardından Fransız muhabir Nabil Djellit, konuyla ilgili L'Equipe'in internet yayınında değerlendirmede bulundu.N'Zonzi'nin Galatasaray'da sorunlar yaşadığını anlatan Djellir'in Fransız ismin Rennes görüşmelerine yorumu ise şu şekilde oldu."N'Zonzi Rennes'e sakinik ve huzuru getirebilir. İster ikili, isterseniz de üçlü orta saha olsun buna uyum sağlayabilir. Kariyerinde adım adım yükselişler gerçekleştirdi. Amiens'ten Blackburn'e, derken Sevilla ve Roma'ya gitti. Bir dönem Chelsea'ye gitme ihtimali de vardı. Kendisini Monaco ve Lyon'un istemesine rağmen o Rennes'e gitmek istiyor. Biraz basit oynuyor ama ortalamanın üzerinde bir kaliteye sahip. Ülkesine dönüşü Ligue 1 için de iyi bir haber"