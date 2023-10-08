Lyon üstünlüğünü koruyamadı! Kötü gidiş devam etti!

Fransa Ligue 1 8. hafta maçında Lyon, sahasında Lorient ile karşılaştı.



Groupama Stadium'da oynanan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Lyon'un golleri 21. dakikada Nuamah, 22 ve41. dakikalarda Alexsander Lacazette'den geldi. Lorient'in gollerini 16 ve 54. dakikalarda Kroupi, 79. dakikada Yongwa Ngameni attı.



Lyon bu sonuçla üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrılırken ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Lorient ise 2 maç sonra 1 puan aldı.



Maçın sonunda Lorient puanını 7'ye çıkarttı. Lyon ise 3'e yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Lorient, Rennes'i konuk edecek.Lyon ise Clermont'u ağırlayacak.



