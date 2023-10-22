Lyon son sıraya demir attı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lyon sahasında Clermont'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon son sıraya demir attı
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22 Ekim 2023 23:44
Fransa Ligue 1, 9. hafta karşılaşmasında Lyon sahasında Clermont'a 2-1 mağlup oldu ve son sıraya düştü.

Clermont'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Muhammed Saracevic ve 35. dakikada Yohann Magnin kaydetti. Lyon'un tek golü ise 52. dakikada Florent Ogier'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Lyon bu mağlubiyetle beraber 3 puanla son sıraya düşerken, Clermont aldığı bu galibiyetle 5 puana yükseldi.

Lyon bir sonraki karşılaşmasında Marsiyla deplasmanına giderken, Clermont sahasında Nice ile karşılaşacak.

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