Lyon sezonun ilk mağlubiyetini Montpellier deplasmanında aldı

Fransa Ligi 3. hafta maçında Montpellier, sahasında Lyon'u ağırladı.



Stade de la Mosson'da oynanan karşılaşmayı Montpellier 2-1 kazanarak haftanın sürpriz galibiyetlerinden birine imza attı.



Karşılaşmada Montpellier 38. dakikada Savanier'in penaltı golüyle öne geçerken Lyon'dan Aouar 44. dakikada kırmızı kartla Lyon'u 10 kişi bıraktı ve ilk yarı 1-0 Montpellier üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya Lyon değişiklikler yaparak başlarken 59. dakikada yine Savier sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 81. dakikada Hilton kırmızı kartla oyun dışında kalırken Lyon Depay'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Montpellier galibiyete uzantı.



Bu sonucun ardından Lyon 4 puanda kalırken sezonun ilk mağlubiyetini altı. Montpellier ise 6 puana yükseldi.



