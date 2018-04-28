Lyon serisini 7 maça çıkardı

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lyon, taraftarı önünde Nantes ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Lyon, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Lyon bu sonuçla ligdeki alibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Lyon'a rakibi karşısında galibiyeti getiren goller 39. dakikada Memphis Depay ve 68. dakikada Bertrand Traore kaydetti.
Sahadan 3 puanla ayrılan Lyon, ligde de puanını 72'ye çıkarırken, Nantes 46 puanda kaldı.
Ligue 1'in 36. haftasında Lyon sahasında Troyes'i konuk edecek. Nantes ise gelecek hafta ligde evinde Montpellier'i konuk edecek.
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Lyon bu sonuçla ligdeki alibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Lyon'a rakibi karşısında galibiyeti getiren goller 39. dakikada Memphis Depay ve 68. dakikada Bertrand Traore kaydetti.
Sahadan 3 puanla ayrılan Lyon, ligde de puanını 72'ye çıkarırken, Nantes 46 puanda kaldı.
Ligue 1'in 36. haftasında Lyon sahasında Troyes'i konuk edecek. Nantes ise gelecek hafta ligde evinde Montpellier'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın