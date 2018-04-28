Lyon serisini 7 maça çıkardı

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lyon, taraftarı önünde Nantes ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Lyon, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.Lyon bu sonuçla ligdeki alibiyet serisini 7 maça çıkardı.Lyon'a rakibi karşısında galibiyeti getiren goller 39. dakikada Memphis Depay ve 68. dakikada Bertrand Traore kaydetti.Sahadan 3 puanla ayrılan Lyon, ligde de puanını 72'ye çıkarırken, Nantes 46 puanda kaldı.Ligue 1'in 36. haftasında Lyon sahasında Troyes'i konuk edecek. Nantes ise gelecek hafta ligde evinde Montpellier'i konuk edecek.