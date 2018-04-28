  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Lyon serisini 7 maça çıkardı

Lyon, Ligue 1'in 35. haftasında Nantes'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Lyon serisini 7 maça çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 19:51
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lyon, taraftarı önünde Nantes ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Lyon, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Lyon bu sonuçla ligdeki alibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Lyon'a rakibi karşısında galibiyeti getiren goller 39. dakikada Memphis Depay ve 68. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

Sahadan 3 puanla ayrılan Lyon, ligde de puanını 72'ye çıkarırken, Nantes 46 puanda kaldı.

Ligue 1'in 36. haftasında Lyon sahasında Troyes'i konuk edecek. Nantes ise gelecek hafta ligde evinde Montpellier'i konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için