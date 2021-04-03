Lyon şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor!

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lyon, deplasmanda Lens ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lyon şampiyonluk yarışından uzaklaşıyor!
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03 Nisan 2021 23:55
Fransa Ligue 1'in 31. hafta mücadelesinde Lyon, deplasmanda Lens ile kozlarını paylaştı. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve Lyon zirve yolunda kritik 2 puan kaybetti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Lens, 65. dakikada Clauss'un attığı golle öne geçerken, Lyon'a beraberliği 81. dakikada attığı golle Paqueta getirdi. Öte yandan Lyon'da Slimani, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan kaybeden Lyon, 61 puanla zirvedeki Lille'in 5 puan gerisine düştü. Ligde 10 maçtır yenilmeyen Lens ise 49 puanla 5. sırada yer aldı.

Ligue 1'in 31. haftasında Lyon evinde Angers'i konuk edecek, Lens ise evinde Lorient ile karşılaşacak.

LIGUE 1, PUAN DURUMU

66 puan, Lille
63 puan, PSG
62 puan, Monaco
61 puan, Lyon



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