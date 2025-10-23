UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lyon, sahasında Basel'i konuk etti. Lyon, Groupama Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazandı.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Creontin Tolisso ve 90. dakikada Afonso Moreira attı.
Bu sonucun ardından Lyon, Avrupa Ligi'nde 9 puana yükseldi. Basel, 3 puanda kaldı.
Lyon, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Real Betis deplasmanına gidecek. Basel, sahasında FCSB'yi konuke decek.
