Lyon, Pulisic için Milan'ın rakibi oldu

Milan, Christian Pulisic için Chelsea'ye 14 milyon euroluk teklif yaptı. Lyon ise ABD'li oyuncu için 25 milyon euroluk teklif yaparak Milan'a rakip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lyon, Pulisic için Milan'ın rakibi oldu
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03 Temmuz 2023 02:11
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 02:13
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan ABD'li oyuncu Christian Pulisic'e Milan'ın ardından Lyon'da teklif yaptı.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Pulisic'in Milan'la prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı ancak The Athletic'in haberine göre Lyon, Milan'dan daha yüksek bir teklifle Chelsea'nin kapısını çaldı.

Çıkan son haberlere göre Milan, Pulisic için 14 milyon euroluk teklif yaparken devreye giren Olympique Lyon, 25 milyon euroluk teklifini iletti. Oyuncuyu ikna eden Milan'ın Lyon'dan gelen 25 milyon euroluk teklif sonrası ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Chelsea formasını bu sezon 30 kez terleten Pulisic, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Amerikalı oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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