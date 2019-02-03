Lyon PSG(Paris Saint-Germain) maçı saat kaçta? Lyon PSG hangi kanalda?

Lyon-PSG(Paris Saint-Germain) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Lyon-PSG(Paris Saint-Germain) maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

03 Şubat 2019 03:26
Lyon PSG(Paris Saint-Germain) maçı saat kaçta? Lyon PSG hangi kanalda?
Lyon-PSG(Paris Saint-Germain) maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Fransa Ligue 22. haftasında Lyon-PSG(Paris Saint-Germain) karşı karşıya gelecek.

LYON-PSG MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Ligin 22. haftasında oynanacak Lyon-PSG(Paris Saint-Germain) maçı naklen yayınlanacak.

3 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Lyon-PSG(Paris Saint-Germain)maçı 3 Şubat Pazar günü saat 23.00'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

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Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki İngiltere'de (Premier Lig) kupa maçları nedeniyle maç oynanmazken İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
Federasyon (FA) Kupası 4. tur maçları sebebiyle lige ara verilen İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- La Liga

Lider Barcelona, ligdeki 21. karşılaşmasında konuk olduğu Girona'yı 2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Zirve takipçisi Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Sevilla da haftayı 3 puanla kapadı. Atletico Madrid, evinde Getafe'yi 2-0, Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 4-2, Sevilla ise sahasında Levante'yi 5-0 yendi.

La Liga'da puanını 49'a çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 44, Real Madrid 39 ve Sevilla 36 puanla takip etti.

- Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda oynadığı Lazio maçını 2-1 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 21. haftada 19. galibiyetine imza attı.

Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk olduğu Milan ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı. Inter de Torino deplasmanından 1-0 mağlup döndü.

Empoli-Genoa maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 21. haftasını 59 puanla geçen Juventus'u, 48 puanlı Napoli ve 40 puanlı Inter izledi.

- Bundesliga 

Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, seyircisi önünde karşılaştığı Hannover'i 5-1 yenerek peş peşe 3. maçını kazandı.

Bayern Münih, ağırladığı Stuttgart'ı 4-1 mağlup etti. Stuttgart'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak, Bundesliga'daki ilk maçında 90 dakika sahada kaldı.

Borussia Mönchengladbach da konuk ettiği Augsburg'u 2-0 ile geçti.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından 48 puana ulaşan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 6, Borussia Mönchengladbach'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Ligue 1 

Lider PSG, sahasında Rennes'i 4-1 mağlup etti. Lille ve Olympique Lyon da deplasmanda oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Lille, Olympique Marsilya'yı 2-1, Olympique Lyon ise Amiens'i 1-0 yendi.

Ligue 1'in 22. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 43 ve Olympique Lyon 40 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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