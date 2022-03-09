UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Porto, Olympique Lyon'u konuk etti.



Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Paqueta kaydetti.



Porto'nun 90+5. dakikada Mbemba ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Lyon, rövanş öncesinde avantajlı duruma geçmiş oldu.



Bu eşleşmenin rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Fransa'da oynanacak.





İLGİLİ VİDEO