Lyon, Paqueta'nın alternatifini buldu: Evander

Fransız ekibi Lyon, Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan ancak Dries Mertens transferi sonrası geri adım atılan Evander'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lyon, Paqueta'nın alternatifini buldu: Evander
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25 Ağustos 2022 16:39
Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan Evander'in talipleri artıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon'un Brezilyalı oyuncu Evander'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Haberde Lucas Paqueta'yı West Ham'a göndermeye hazırlanan Lyon'un 10 numara bölgesinde yaşayacağı boşluğu Midtjylland forması giyen Evander ile gidermek istediği ifade edildi.

10-15 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Danimarka kulübüyle görüşmelere başlayan Fransız ekibi transferi 10-15 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor.

Oyuncu ile Galatasaray'da uzun süre ilgilenmiş ancak Midtjylland ile anlaşma zemini bulamamıştı.

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