Lyon, Paqueta'nın alternatifini buldu: Evander

Galatasaray'ın uzun süre gündeminde yer alan Evander'in talipleri artıyor.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon'un Brezilyalı oyuncu Evander'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.



Haberde Lucas Paqueta'yı West Ham'a göndermeye hazırlanan Lyon'un 10 numara bölgesinde yaşayacağı boşluğu Midtjylland forması giyen Evander ile gidermek istediği ifade edildi.



10-15 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR



Danimarka kulübüyle görüşmelere başlayan Fransız ekibi transferi 10-15 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor.



Oyuncu ile Galatasaray'da uzun süre ilgilenmiş ancak Midtjylland ile anlaşma zemini bulamamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ