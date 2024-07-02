Lyon, Orel Mangala'yı kadrosuna kattı

Lyon, Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Orel Mangala'yı 23 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lyon, Orel Mangala'yı kadrosuna kattı
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02 Temmuz 2024 19:41
İsmi Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki Belçikalı orta saha Orel Mangala'nın yeni adresi belli oldu.

Lyon, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Orel Mangala'nın 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Oyuncunun bir sonraki satışından Nottingham Forest'a yüzde 10 pay verileceği belirtildi.

Fransız ekibi, Mangala ile 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.

Lyon yaptığı açıklamada, Mangala'yı tekrar kulüpte görmelerinden mutlu olduklarını dile getirirken, deneyimli oyuncuya da başarılar diledi.

Mangala, geride bıraktığımız sezon Lyon ile çıktığı 12 maçta 2 gol kaydetmişti.

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