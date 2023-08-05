Lyon, Maitland-Niles ile anlaşma sağladı!

Fransız ekibi Olimpik Lyon, Arsenal ile kontratı biten Ainsley Maitland-Niles'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Lyon, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Anlaşmada sözlü olarak anlaşıldığı ve kısa süre içinde resmi açıklama geleceği belirtildi.



Orta saha, kanat ve bek olmak üzere birçok bölgede görev yapabilen Maitland-Niles, altyapısında yetiştiği Arsenal ile toplam 132 maçta 3 gol 8 asist kaydetti.



İngiltere Milli Takımının formasını 5 kez giyen Ainsley Maitland-Niles'ın adı Trabzonspor ile de anılıyordu.





