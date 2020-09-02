Lyon, Luiz Gustavo'nun transferinden çekildi

Luiz Gustavo, "Teklifler her zaman olabilir. Fakat ben bunlara takılmıyorum. Çok iyi bir kadromuz var ve ben Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum"???? pic.twitter.com/LtE4GJAo31



— Sporx (@sporx) August 29, 2020

Tranferde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sıra şimdi de kadrodan gönderilecek isimlere geldi. 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo için Lyon son teklifini yaptı ve geri çekildi.Fenerbahçe'nin talep ettiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar yapan Lyon, Gustavo için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve bu transfer için daha fazla bütçe ayrılmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti.Teknik direktör Rudi Garcia'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Gustavo için son kararını veren Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe'nin talep ettiği "yüksek bonservis" nedeniyle transfer sürecini askıya aldı.Gustavo'nun transferi için transfer pazarında şu ana kadar istediği ekonomik şartları yakalayamayan Fenerbahçe, transfer döneminin son gününe kadar 6-8 milyon euro bandında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.