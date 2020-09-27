Lyon, Lorient deplasmanında 1 puanı 74'te kurtardı!

Fransa Ligue 1'de 5. hafta karşılaşmasında Lorient, Lyon'u ağırladı.



Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi Lorient'in golünü 63. dakikada Wissa kaydetti. Lyon'a eşitliği getiren golü ise 74. dakikada Dubois attı.



Mağlubiyet serisi son bulan ancak yine de 4 maçtır kazanamayan Lorient, 4 puana yükseldi ve 16. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Lyon ise 6 puanla 10. sırada yer buldu.



Lyon, gelecek hafta Marsilya'yı konuk edecek. Lorient ise Metz deplasmanına gidecek.



