Lyon, Lorient deplasmanında 1 puanı 74'te kurtardı!

Fransa Ligue 1'de 5. hafta mücadelesinde Lorient, konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Lyon, Lorient deplasmanında 1 puanı 74'te kurtardı!
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27 Eylül 2020 20:12
Fransa Ligue 1'de 5. hafta karşılaşmasında Lorient, Lyon'u ağırladı.

Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Lorient'in golünü 63. dakikada Wissa kaydetti. Lyon'a eşitliği getiren golü ise 74. dakikada Dubois attı.

Mağlubiyet serisi son bulan ancak yine de 4 maçtır kazanamayan Lorient, 4 puana yükseldi ve 16. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Lyon ise 6 puanla 10. sırada yer buldu.

Lyon, gelecek hafta Marsilya'yı konuk edecek. Lorient ise Metz deplasmanına gidecek.



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