MAÇ SONUNDA OLAY ÇIKTI

LIGUE 1 PUAN DURUMU

Fransa Ligue 1'in 35. haftasındaki dev maçta Monaco evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Lyon 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazandı, Monaco'nun şampiyonluk hayallerine büyük bir darbe vururken, zirveye doğru bir hamle daha yaptı.Monaco'nun gollerini 25. dakikada Volland ile 86. dakikada penaltıdan Ben Yedder atarken, Lyon'un sayılarını 57. dakikada Depay, 77. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo ve 89. dakikada, 88'de oyuna dahil olan Cherki kaydetti. Öte yandan Lyonda'da Caqueret, 70. dakikada kırmızı kart gördü.Monaco'nun golcüsü Ben Yedder, Ligue 1 kariyerindeki 100. golünü Lyon ağlarına gönderdi.Bu sonucun ardından zirvede puan kaybı yaşayan Monaco 71 puanla, lider Lille'in 5 puan gerisine düştü. 4. sıradaki Lyon ise 70 puana yükseldi. Öte yandan Monaco'nun 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.Ligue 1'in 26. haftasında Monaco deplasmanda Reims ile karşılaşacak, Lyon ise evinde Lorient'i konuk edecek.Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Marcelo Guedes ve Wissem Ben Yedder arasında başlayan gerginlik sonrası tüm Lyonlu ve Monacolu oyuncular arasında saha ortasında tartışma yaşandı. Yaşanan yumruklaşmayı antrenörler ayırdı. Lyon'dan Mattia de Sciglio, Monaco'dan Willem Geubbels ve Pietro Pellegri maç sonrası hakem Clement Turpin'den kırmızı kart gördü.(76) Lille(75) PSG(71) Monaco(70) Lyon