Lyon, Ligue 1'deki ilk galibiyetini aldı!

Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup etti.

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Lyon, Ligue 1'deki ilk galibiyetini aldı!
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12 Kasım 2023 21:09
Son güncelleme 12 Kasım 2023 21:10
Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

Roazhon Park'ta oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 67. dakikada O'Brien'den geldi.

Lyon bu sonuçla 12. hafta itibariyle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Rennes ise üst üste 5. maçından galibiyet alamadı.

Ligin son sırasında bulunan Lyon, 7 puana yükseldi. Rennes ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lille ile karşılaşacak. Rennes ise Reims'i ağırlayacak.

Fransa'da günün diğer maçlarının sonuçları ise şöyle;

Clermont 1-0 Lorient
Lille 1-1 Toulouse
Metz 3- Nantes

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