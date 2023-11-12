Lyon, Ligue 1'deki ilk galibiyetini aldı!

Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.



Roazhon Park'ta oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 67. dakikada O'Brien'den geldi.



Lyon bu sonuçla 12. hafta itibariyle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Rennes ise üst üste 5. maçından galibiyet alamadı.



Ligin son sırasında bulunan Lyon, 7 puana yükseldi. Rennes ise 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lille ile karşılaşacak. Rennes ise Reims'i ağırlayacak.



Fransa'da günün diğer maçlarının sonuçları ise şöyle;



Clermont 1-0 Lorient

Lille 1-1 Toulouse

Metz 3- Nantes





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