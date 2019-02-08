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Lyon kupada 2 golle çeyrek finalde!

Lyon deplasmanda Guingamp'ı 2-1 mağlup etti ve Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Lyon kupada 2 golle çeyrek finalde!
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08 Şubat 2019 00:58
Fransa Kupası'nda Guingamp ile Lyon karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 7. dakikasında Moussa Dembele ile öne geçen Lyon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Maxwell Cornet sahneye çıktı ve Lyon farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 88. dakikada Guingamp'tan Mendy söyledi ve Lyon sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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