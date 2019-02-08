Fransa Kupası'nda Guingamp ile Lyon karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 7. dakikasında Moussa Dembele ile öne geçen Lyon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Maxwell Cornet sahneye çıktı ve Lyon farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 88. dakikada Guingamp'tan Mendy söyledi ve Lyon sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
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Mücadelenin 7. dakikasında Moussa Dembele ile öne geçen Lyon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Maxwell Cornet sahneye çıktı ve Lyon farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 88. dakikada Guingamp'tan Mendy söyledi ve Lyon sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
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