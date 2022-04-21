Lyon, Kerem için teklif hazırlığında!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Lyon, Kerem için teklif hazırlığında!
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21 Nisan 2022 09:38
Lyon, Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu'na teklif yapmak için gün sayıyor.

Galatasaray'da yeni yönetimin belirlenmesini bekleyen Fransızlar, sarı-kırmızılı takıma ilk tekliflerini iletecek. Lyon'un, bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Galatasaray, borçlar yüzünden Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verecek. Ancak milli yıldızın 15 milyon euro'dan aşağıya bırakılması beklenmiyor.

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