Lyon, Kerem'i derbide canlı izleyecek

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken derbide de mercek altında olacak.

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Lyon, Kerem'i derbide canlı izleyecek
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14 Mart 2022 12:29
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un radarında bulunuyor.

Fransız temsilcisinin baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, 23 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray-Beşiktaş derbisinde izlemek için İstanbul'a geldi.

Kerem, Fransa'dan Marsilya'nın da yakın takibinde bulunuyor.

Aktürkoğlu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 41 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koydu. 

 
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