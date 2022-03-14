Lyon, Kerem'i derbide canlı izleyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un radarında bulunuyor.Fransız temsilcisinin baş gözlemcisi Bruno Cheyrou, 23 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray-Beşiktaş derbisinde izlemek için İstanbul'a geldi.Kerem, Fransa'dan Marsilya'nın da yakın takibinde bulunuyor.Aktürkoğlu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 41 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koydu.