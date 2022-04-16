Lyon, Kerem Aktürkoğlu için ısrarcı!

Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon'un 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan kongrenin ardından Galatasaray'ın kulübün kapısını çalacağı ifade ediliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Lyon, Kerem Aktürkoğlu için ısrarcı!
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16 Nisan 2022 13:13
Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon'un radarında...

Fransız ekip, yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede, Kerem'le ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu.

Söğüt, Pazartesi günü İstanbul'a olacak ve başkan Burak Elmas'la bir araya gelecek. Luyindama'nın sözleşmesinin 1.3 milyon euro'ya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euro'ya uzatmayı kabul etmişti.

Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan, "Uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz" sözünü almıştı.

MENAJERİ LYON'A ŞARTLARI İLETECEK

30 Nisan'da seçim yapılacağı için herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'a şartlarını bildirmesi bekleniyor.

SEÇİM SONRASI GELECEKLER

Yeni yönetimin seçilmesinin ardından da Lyon yöneticilerinin İstanbul'a gelmesi ve resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

KEREM 'POTTER' YUVADAN UÇUYOR

Bu sezon özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performan ile dikkatleri üzerine çeken Kerem'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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