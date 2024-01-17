Lyon, İsmal Yüksek için teklif yükseltti; Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı

Olimpik Lyon, İsmail Yüksek için yaptığı teklifle Fenerbahçe'nin istediği rakama yaklaştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lyon, İsmal Yüksek için teklif yükseltti; Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı
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17 Ocak 2024 13:24
Devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Milli yıldız için ciddi bir teklif yapıldı.

İLK TEKLİFLERİ

Fenerbahçe'nin yükselen değeri İsmail Yüksek'e, Olympique Lyon talip oldu.

Fransız kulübünün ilk teklifinin toplamda 12 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Bonuslarla birlikte sunulan bu öneri, sarı-lacivertliler için yeterli bulunmadı.

BEKLENTİ 18 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'dan gelen teklif sonrası bu teklifin üzerine çıkılmasını istedi. Yönetim, bonservis bedeli için toplamda 18 milyon euroya kadar çıkılmasını istedi.

LYON'DAN İKİNCİ TEKLİF

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Olimpik Lyon, İsmail Yüksek için teklifini 12 milyon euro ve bonuslara yükseltti.

Ali Koç bu teklif üzerine İsmail Kartal ve İsmail Yüksek ile görüşüp nihai kararını verecek.

STUTTGART DA DEVREDE

Olympique Lyon ile Fenerbahçe daha önce Kruniç transferinde karşı karşıya kalmıştı. Fransızlar da Bosnalı futbolcuyu istemiş, bu mücadeleyi kazanan sarı-lacivertliler olmuştu. 6 numaradaki boşluğu dolduramayan Lyon, bu nedenle daha genç ve gelecek vaat eden İsmail'e yöneldi. İsmail Yüksek'in, Alman ekibi Stuttgart'ın da ilgi alanına girdiği vurgulandı. Ancak Fenerbahçe, istediği parayı bulmadığı takdirde futbolcuyu satmayacak.

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