Lyon İskoçya'da üç puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Lyon, deplasmanda Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Lyon İskoçya'da üç puanı kaptı
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16 Eylül 2021 23:56
UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk hafta maçında İskoç ekibi Rangers ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geldi.

Ibrox'ta oynanan maçı Lyon 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Oyuna istediği gibi başlayan taraf Lyon olurken Fransız ekibinin aradığı gol 23. dakikada Toko Ekambi'den geldi ve ilk yarı 1-0 Lyon üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Rangers'ın oyuna ortak olma isteğine iyi direnen Lyon, 55. dakikada Tavernier'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lyon UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan taraf oldu.


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