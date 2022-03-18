Lyon ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Lyon, sahasında Porto ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Lyon, sahasında Porto ile 1-1 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Lyon'un golü 13. dakikada Moussa Dembele'den gelirken, Porto'nun golünü 27. dakikada Eduardo Pepe kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Lyon, sahasında Porto ile 1-1 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Lyon'un golü 13. dakikada Moussa Dembele'den gelirken, Porto'nun golünü 27. dakikada Eduardo Pepe kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.