Lyon iki transferi birden açıkladı!

Lyon, Brezilya takımı Botafogo'dan 26 yaşındaki kaleci Lucas Perri ve 25 yaşındaki stoper Adryelson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Lyon iki transferi birden açıkladı!
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06 Ocak 2024 17:32
Fransa'da kötü günler geçiren Lyon, transferde gaza bastı.

Fransız ekibi, Brezilya takımı Botafogo'dan 26 yaşındaki kaleci Lucas Perri ve 25 yaşındaki stoper Adryelson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Lyon, Perri için 3 milyon 250 bin euro, Adryelson için ise 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Perri, Botafogo'da 67 maça çıktı. Bu maçlarda 58 kez kalesinde gol gördü. Adryelson ise 75 maça çıktı ve 4 gol 1 asist yaptı.

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