Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Olympique Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi.



Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve haftanın dikkat çeken galibiyetine imza attı.



Maçın henüz 2. dakikasında Ben Yedder ile öne geçen Monaco'ya 38. dakikada Lacazette yanıt verdi ve ilk yarı beraberlikle sona ardi. İkinci yarıya Lyon hızlı başlayarak 57'de Caqueret'le öne geçmeyi başardı. 78'de ise Cherki'nin golüy Lyon'a 3-1'lik galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla Lyon 59 puana yükselerek ligin bitimine 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürdü. Monaco ise 65 puanda kaldı.



