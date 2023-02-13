Lyon evinde Lens'e fırsat vermedi

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Laurent Blanc'ın ekibi Lyon ile Franck Haise'nin yönetimindeki Lens karşı karşıya geldi.
Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-1 kazanırken goller; 23. dakikada Alexandre Lacazette ve 64. dakikada Mathis Cherki'den geldi. Lens'in tek golü ise 39. Deiver Machado'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 35'e yükseltirken, Lens 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lyon deplasmanda Auxerre'e konuk olurken, Lens evinde Nantes'i ağırlayacak.
Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 2-1 kazanırken goller; 23. dakikada Alexandre Lacazette ve 64. dakikada Mathis Cherki'den geldi. Lens'in tek golü ise 39. Deiver Machado'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 35'e yükseltirken, Lens 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lyon deplasmanda Auxerre'e konuk olurken, Lens evinde Nantes'i ağırlayacak.
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