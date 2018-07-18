Lyon, Domagoj Vida'yı pahalı buldu!

'ın Hırvat stoperiiçin devreye giren, Vida'nın fiyatının artması nedeniyle transferden vazgeçti.Fransa basınının haberine göre Lyon Başkanı, Dünya Kupası'nda iyi bir performasn gösteren Hırvat stoper Domagoj Vida'nın fiyatını pahalı buldu.Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'yu West Ham'a satmaya hazırlanan Lyon'un defans bölgesine yapacağı yeni takviye için önceliği ise Barcelona'dan Marlon Santos'a çevirdiği kaydedildi.Öte yandan Fransa'nın bir başka takımı Saint-Etienne'de Vida pişmanlığı yaşanıyor. Hırvat futbolcuyu Osijek takımında forma giyerken 500 bin Euro karşılığında transfer etmeye çok yaklaşan Fransız ekibinin transferi o zaman yapamamasından dolayı pişmanlık yaşadığı belirtildi. Vida'nın menajerler tarafından 2010 yılında Saint-Etienne'ye önerildiği ancak iki tarafın ufak miktarlar nedeniyle anlaşamadığı iddia edildi.