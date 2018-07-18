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Lyon, Domagoj Vida'yı pahalı buldu!

Fransa Ligi takımlarından Olimpik Lyon, Domagoj Vida'nın Dünya Kupası'nda bonservisini arttırması nedeniyle transferi pahalı buldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lyon, Domagoj Vida'yı pahalı buldu!
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18 Temmuz 2018 17:07
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için devreye giren Olimpik Lyon, Vida'nın fiyatının artması nedeniyle transferden vazgeçti.

AULAS İÇİN PAHALI GELDİ

Fransa basınının haberine göre Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Dünya Kupası'nda iyi bir performasn gösteren Hırvat stoper Domagoj Vida'nın fiyatını pahalı buldu.

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'yu West Ham'a satmaya hazırlanan Lyon'un defans bölgesine yapacağı yeni takviye için önceliği ise Barcelona'dan Marlon Santos'a çevirdiği kaydedildi.

FRANSIZLARIN VIDA PİŞMANLIĞI

Öte yandan Fransa'nın bir başka takımı Saint-Etienne'de Vida pişmanlığı yaşanıyor. Hırvat futbolcuyu Osijek takımında forma giyerken 500 bin Euro karşılığında transfer etmeye çok yaklaşan Fransız ekibinin transferi o zaman yapamamasından dolayı pişmanlık yaşadığı belirtildi. Vida'nın menajerler tarafından 2010 yılında Saint-Etienne'ye önerildiği ancak iki tarafın ufak miktarlar nedeniyle anlaşamadığı iddia edildi.

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