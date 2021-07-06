Lyon'dan Cenk, Belçika'ya gitti

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon'un geçen sezon Altay'dan kadrosuna kattığı Cenk Özkaçar, Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'e gitti.
Belçika ekibi OH Leuven, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ı 1 yıllığına kiraladı.
Trabzonspor'un da 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğu belirtiliyordu.
Belçika ekibi OH Leuven, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ı 1 yıllığına kiraladı.
Trabzonspor'un da 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğu belirtiliyordu.