Lyon'dan Cenk, Belçika'ya gidiyor

Lyon'un geçen sezon Altay'dan transfer ettiği Türk oyuncu Cenk Özkaçar, Belçika Ligi ekibi OH Leuven'e kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Lyon'dan Cenk, Belçika'ya gidiyor
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05 Temmuz 2021 23:09
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon'un geçen sezon Altay'dan kadrosuna kattığı Cenk Özkaçar, Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'e gitti.

beIN Sports'un haberine göre Belçika ekibi OH Leuven, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ı 1 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor'un da 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğu belirtiliyordu.


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