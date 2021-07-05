Lyon'dan Cenk, Belçika'ya gidiyor

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon'un geçen sezon Altay'dan kadrosuna kattığı Cenk Özkaçar, Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'e gitti.
beIN Sports'un haberine göre Belçika ekibi OH Leuven, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ı 1 yıllığına kiraladı.
Trabzonspor'un da 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğu belirtiliyordu.
beIN Sports'un haberine göre Belçika ekibi OH Leuven, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ı 1 yıllığına kiraladı.
Trabzonspor'un da 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında olduğu belirtiliyordu.