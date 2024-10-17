Lyon'dan Beşiktaş maçı öncesi güvenlik önemleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde bazı güvenlik önlemleri aldı.

, Fotoğraf; Imago
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Lyon'dan Beşiktaş maçı öncesi güvenlik önemleri
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17 Ekim 2024 11:43
UEFA Avrupa Ligi kapsamında önümüzdeki günlerde Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarların maçta yer alamayacağına dair bir duyuru geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

Lyon kulübü, Beşiktaşlı taraftarların maça katılamayacağına rağmen güvenlik önlemlerini güçlendirdi. Fransız ekibinin Beşiktaş maçı öncesinde aldığı önlemler arasında;

- 58 bin kapasiteli stadyuma 30 bin kişi alınacak.

- Biletler herkese açık olmayıp son aylarda düzenli olarak gelenler bilet alabilecek.

- Biletlerin yeniden satışı yasaklandı.
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