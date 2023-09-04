Lyon'da tribünden, takıma sert konuşma

PSG'ye 4-1 yenilen Lyon'da maçtan sonra Bad Gones'un tribün lideri, takıma konuşma yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon'da tribünden, takıma sert konuşma
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04 Eylül 2023 13:59
Son güncelleme 04 Eylül 2023 15:21
Fransa Ligue 1'de evinde Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olan Lyon'da maç sonu taraftarlar ile takım arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"FORMAYI KİRLETMEYİN"

Lyon taraftar grubu Bad Gones'un lideri, oyuncularla yaptığı konuşmada, "Sizden önce Lyon forması giyenler, bu formayı her zaman yüceltmiştir. Susma hakkınız yok. Ne oluyorsa çıkın konuşun. Bu formayı kirletmeye hakkınız yok." ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1'in ilk 4 haftasında oynadığı 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyet alan Lyon, ligin son sırasında bulunuyor.

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