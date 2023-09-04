Lyon'da tribünden, takıma sert konuşma

💥💥PSG'ye 4-1 yenilen Lyon'da maçtan sonra Bad Gones'un tribün lideri, takıma konuşma yaptı.



🗣️"Sizden önce Lyon forması giyenler, bu formayı her zaman yüceltmiştir. Susma hakkınız yok. Ne oluyorsa çıkın konuşun. Bu formayı kirletmeye hakkınız yok."pic.twitter.com/KmWvbSxrFr



— Sporxtv (@sporxtv) September 3, 2023

Fransa Ligue 1'de evinde Paris Saint-Germain'e 4-1 mağlup olan Lyon'da maç sonu taraftarlar ile takım arasında ilginç bir diyalog yaşandı.Lyon taraftar grubu Bad Gones'un lideri, oyuncularla yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.Fransa Ligue 1'in ilk 4 haftasında oynadığı 4 maçtan 1 beraberlik 3 mağlubiyet alan Lyon, ligin son sırasında bulunuyor.