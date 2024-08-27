Yaz transfer döneminde 2 temmuz tarihinde Lyon'a transfer olan Orel Mangala, Everton'a kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.



L'Équipe'in haberine göre, Lyon'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Mangala, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Everton'a kiralanacak. Everton, Mangala'nın maaşının tamamını üstlenecek.



Everton'ın mevcut sahibi John Textor'un, Lyon'un da sahibi olması dikkat çekiyor. Lyon, bu transferin yanı sıra Amerikalı oyuncu Tanner Tessmann'ı kadrosuna katmayı planlıyor.





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