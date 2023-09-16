Lyon'da Fabio Grosso dönemi

Olimpik Lyon'da teknik direktörlüğe Fabio Grosso getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Lyon'da Fabio Grosso dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2023 15:48
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon'un yeni teknik direkkörü, Fabio Grosso oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Laurent Blanc'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan Grosso ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Grosso, futbolculuk kariyerinde de 2007-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fransız ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery