Lyon'da bir devrin sonu! 36 yıl sonra görevini bıraktı

Fransız ekiplerinden Lyon'da Jean-Michel Aulas başkanlık görevini bıraktı. Lyon'da 36 yıldır başkanlık görevini yürüten Jean-Michel Aulas bundan böyle kulübün onursal başkanı olacak.

, Fotoğraf; AA
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Lyon'da bir devrin sonu! 36 yıl sonra görevini bıraktı
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08 Mayıs 2023 12:31
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

1987 yılından beri kulübün başkanı olan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. Konuyla ilgili Lyon'dan resmi açıklama sabah saatlerinde geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Aulas'a teşekkür edildi. Başkanlık görevini John Textor'ın yürüteceği duyuruldu.

AULAS BAŞKANLIĞINDA 7 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Lyon, Jean-Michel Aulas'ın başkanlığı döneminde 7 sezon üst üste Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı. Bu süreçte 2 kez Fransa Kupası'nı müzesine götüren Lyon; UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer kez yarı final oynadı.

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