Lyon, City'e acımadı! Yarı finaldeler

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Olympique Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Lyon, City'e acımadı! Yarı finaldeler
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15 Ağustos 2020 23:53
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Mancehster City ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'in Jose Alvalade Stadı'nda tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan karşılaşmayı Olympique Lyon 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli başlarken Fransız ekibi Lyon, 24. dakikada Cornet'in golüyle öne geçti ve ilk yarı da tek golle sona erdi.

İkinci yarıda maça eşitlik getirmek isteyen Manchester City 69. dakikada De Bruyne'nun çabaları ve Sterling'in de asistiyle amacına ulaştı ve beraberlik geldi. Dakikalar 75'e geldiğinde ise oyunun kaderi tamamen değişti. 79'a gelindiğinde Dembele takımını yeniden öne geçirmeyi başararak City'e adeta soğuk duş yaptırdı. 87. dakikada tekrar sahneye çıkan Dembele farkı ikiye çıkardı ve maç da 3-1'lik Lyon üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Lyon yarı finale adını yazdırırken Manchester City, büyük yatırımlarına rağmen bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başaramadı.



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