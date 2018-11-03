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Lyon, Bordeaux karşısında 1 puana razı oldu!

Fransa Ligi'nde Lyon, sahasında Bordeaux ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Lyon, Bordeaux karşısında 1 puana razı oldu!
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03 Kasım 2018 20:52
Fransa Ligi'nin 12. haftasında Lyon, sahasında Bordeaux'yu konuk etti. Etkili bir futbol ortaya koyamayan Lyon, Bordeaux ile 1-1 berabere kaldı.

Lyon, karşılaşmanın 45. dakikasında Auoar'ın golü ile öne geçerken Bordeaux'da 73. dakikada Cornelius skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Lyon, puanını 21 yaptı ve 4. sırada kaldı. Bordeaux ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.

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