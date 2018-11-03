Fransa Ligi'nin 12. haftasındasahasında'yu konuk etti. Etkili bir futbol ortaya koyamayan Lyon, Bordeaux ileberabere kaldı.Lyon, karşılaşmanın 45. dakikasında Auoar'ın golü ile öne geçerken Bordeaux'da 73. dakikada Cornelius skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Lyon, puanını 21 yaptı ve 4. sırada kaldı. Bordeaux ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.