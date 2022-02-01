Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransız ekibi Olympique Lyon, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı istiyor.



20 yaşındaki yıldız sol bek için iki kulüp arasındaki transfer temasları başladı.



Lyon geçen sene de istedi



Lyon geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Rıdvan'ı istemişti fakat Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.





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