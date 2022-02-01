Lyon, Beşiktaş'ın genç yıldızı için temasa geçti!

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Beşiktaş'la Rıdvan Yılmaz transferi için görüşmelere başladı.

, Fotoğraf; AA
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Lyon, Beşiktaş'ın genç yıldızı için temasa geçti!
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01 Şubat 2022 08:28
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Fransa'dan talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransız ekibi Olympique Lyon, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı istiyor.

20 yaşındaki yıldız sol bek için iki kulüp arasındaki transfer temasları başladı.

Lyon geçen sene de istedi

Lyon geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Rıdvan'ı istemişti fakat Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

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