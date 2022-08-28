Lyon, beraberliği Dembele ile kurtardı: 1-1

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Oscar Garcia'nın ekibi Reims ile Peter Bosz'un yönetimindeki Lyon karşı karşıya geldi.
II. Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-1 beraberlikle sona ererken, ev sahibi Reims'in golü 24. dakikada Junya Ito'dan geldi. Ev sahibi Reims, 63. dakikada Dion Lopy'nin oyundan atılmasıyla maçın son bölümünü 10 kişi tamamladı. Lyon'da ise beraberlik golünü 86. dakikada Moussa Dembele kaydetti.
Bu sonucun ardından Reims puanını 2'ye yükseltirken, Lyon 7 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Reims deplasmanda Angers'e konuk olurken, Lyon evinde Auxerre'i ağırlayacak.
II. Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-1 beraberlikle sona ererken, ev sahibi Reims'in golü 24. dakikada Junya Ito'dan geldi. Ev sahibi Reims, 63. dakikada Dion Lopy'nin oyundan atılmasıyla maçın son bölümünü 10 kişi tamamladı. Lyon'da ise beraberlik golünü 86. dakikada Moussa Dembele kaydetti.
Bu sonucun ardından Reims puanını 2'ye yükseltirken, Lyon 7 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Reims deplasmanda Angers'e konuk olurken, Lyon evinde Auxerre'i ağırlayacak.
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