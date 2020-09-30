Lyon Başkanı'ndan Arsenal'e Houssem Aouar cevabı

Mikel Arteta önderliğinde son sezonlardaki başarısız görüntüyü değiştirmek isteyen Arsenal, transfer dönemini henüz kapatmadı. Lyon'da performansıyla yıldızlaşan isimlerden Houssem Aouar için girişimler devam ediyor.



Teknik direktör Arteta'nın da büyük hayranı olduğu Fransız milli oyuncu için Lyon Başkanı'ndan cevap geldi.



Aulas açıklamasında Arsenal'in 79 milyon avro karşısında gerçekleştirdiği rekor transferi Nicolas Pepe'yi örnek gösterdi.



"30 MİLYONDAN DAHA DEĞERLİ"



Aulas transfer için yaptığı açıklamada; "Eğer Pepe onun için ödedikleri bedeli hak ediyorsa, o zaman Houssem de 30 milyon avrodan fazla ediyordur." dedi.



Fransa Ligue 1 takımı Lyon, Arsenal'in şimdiye kadar yaptığı iki teklifi de reddetti. Lyon Başkanı Aulas, ancak teklif istedikleri seviyeye gelirse Aouar'ı gönderecek.



