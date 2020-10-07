Lyon Başkanı, Depay gerçeğini açıkladı

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyen Memphis Depay ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Aulas, Hollandalı kanat oyuncusunun transfer gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradığını açıkladı ve Depay'ın hayal kırıklığına rağmen Ocak ayında Barcelona'ya gitmek istediğini belirtti.



İspanyol devi Barcelona, bütçe kısıtlamalarını aşamaması nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.



"ELİNDEN GELENİ YAPACAK"



Lyon Başkanı açıklamasında; "Memphis ile ilgili transferde hep açık oldum. Başkan Bartomeu ile konuştum ve bana bu transferin nasıl yapılabileceğini bilmediğini söyledi. Memphis, Barcelona'ya karşı hayal kırıklığına uğradı. Yine de Ocak ayında oraya gitmek için elinden geleni yapacak." dedi.



26 yaşındaki Depay, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'ın çok istediği isimlerin başında geliyordu.



