Lyon başkanı Aulas: ''Sadece ahşap bir kupa''

yine kendine özgü dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Geçtiğimiz günlerde Fransa Lig Kupası'na veda eden Lyon'da başkan Aulas, bu kupanın takımları rahatsız ettiğini dile getirdi.Lyon Başkanı Aulas, bu konuyla ilgilifadelerini kullandı.Fransa'da lig yarışını ve Fransa Kupası'nın yanı sıra bir de Fransa Lig Kupası oynanıyor.