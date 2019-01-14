Lyon başkanı Aulas: ''Sadece ahşap bir kupa''

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas yine kendine özgü dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Fransa Lig Kupası'na veda eden Lyon'da başkan Aulas, bu kupanın takımları rahatsız ettiğini dile getirdi.
Lyon Başkanı Aulas, bu konuyla ilgili ''Organizasyonu sevenleri üzmek istemiyorum ama Lig Kupası, sadece ahşap bir kupa. Tüm takımlar, bu kupadan rahatsız'' ifadelerini kullandı.
Fransa'da lig yarışını ve Fransa Kupası'nın yanı sıra bir de Fransa Lig Kupası oynanıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Fransa Lig Kupası'na veda eden Lyon'da başkan Aulas, bu kupanın takımları rahatsız ettiğini dile getirdi.
Lyon Başkanı Aulas, bu konuyla ilgili ''Organizasyonu sevenleri üzmek istemiyorum ama Lig Kupası, sadece ahşap bir kupa. Tüm takımlar, bu kupadan rahatsız'' ifadelerini kullandı.
Fransa'da lig yarışını ve Fransa Kupası'nın yanı sıra bir de Fransa Lig Kupası oynanıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın