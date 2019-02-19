Lyon Barcelona maçı canlı hangi kanalda? Lyon Barcelona maçı saat kaçta?

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UEFAson 16 turu, bıgün oynanacak maçlarla devam edecek.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:Bugün:Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasında yer alan İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara hafta sonu devam edildi.İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de Manchester City, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Ligdeki 24. karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid'i ağırlayan Barcelona, 1-0 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.Evinde Girona'ya 2-1 mağlup olan Real Madrid'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.La Liga'da puanını 54'e çıkaran lider Barcelona, Atletico Madrid'in 7 puan önünde yer aldı. Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki farkı ise 9 puana çıkardı.Son 7 yılın şampiyonu Juventus, sahasında oynadığı Frosinone maçını 3-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 24. haftada 21. galibiyetine imza attı.Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk ettiği Torino ile 0-0 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Inter, evinde Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti. Milan ise Atalanta deplasmanında 3-1 galip geldi. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birer gol ve asistle oynadı.Serie A'nın 24. haftasını 66 puanla geçen lider Juventus'u, 53 puanlı Napoli, 46 puanlı Inter ve 42 puanlı Milan izledi.Bayern Münih, Augsburg deplasmanında 3-2 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı oldu.Hoffenheim'ın evinde Hannover 96'yı 3-0 yendiği maçta Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, birer gol ve asistle mücadele etti.Bundesliga'da 22. hafta maçını bu akşam oynayacak Borussia Dortmund, 50 puanla zirvede yer aldı. Dortmund'u Bayern Münih 48, Borussia Mönchengladbach 43 puanla izledi.Lider PSG, Saint-Etienne deplasmanında 1-0 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.Zirve takipçisi Lille, sahasında Montpellier ile 0-0 berabere kaldı. Olympique Lyon ise evinde Guingamp'ı 2-1'lik skorla geçti.Ligue 1'de 25. haftanın ardından 2 maç eksiği bulunan PSG, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 50 ve Olympique Lyon 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de 27 haftada 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor.Liverpool, averaj farkıyla Manchester City'nin arkasında yer alıyor.Tottenham'ın 60 puana sahip olduğu ligde Manchester United 51, Arsenal ve Chelsea 50'şer puanla sıralanıyor.Premier Lig'de 22 Şubat'ta oynanacak Cardiff City-Watford ve West Ham United-Fulham maçlarıyla heyecan devam edecek. Liverpool'un 24 Şubat'ta Manchester United'a konuk olacağı ligde, Manchester City ise 27 Şubat'ta West Ham United'ı ağırlayacak.