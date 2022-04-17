Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Olimpik Lyon ile Bordeaux karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 6-1'lik skorla kazandı.



Evinde West Ham'a 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Lyon, 20. dakikada Moussa Dembele ile öne geçti. Toko Ekambi, 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Lucas Paqueta, 34. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.



Romain Faivre, 46. dakikada 4-0 yaptı. Toko Ekambi, 68. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Bordeaux, 84. dakikada Sekou Maraa ile farkı 4'e indirdi. Lyon'da Dembele 90+1'de ikinci golünü attı ve maçın skorunu belirledi.



Lyon, bu galibiyetle puanını 49'a yükselterek Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Bordeaux ise 26 puanda ve ateş hattında kaldı.



Lyon, gelecek hafta Brest'e konuk olacak. Bordeaux ise St. Etienne'i sahasında ağırlayacak.





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