Lyon açıkladı: Wilfried Zaha

Lyon, Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kiraladığını duyurdu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı kırmızlı takıma 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan çıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Fildişili yıldızın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da 43 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, sarı kırmızlı takıma 3 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan çıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Fildişili yıldızın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da 43 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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