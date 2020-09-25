Lyon, 2 Türk daha alabilir

Fransız kulübü Olimpik Lyon, Türkiye'den oyuncu izlemeye devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
Lyon, 2 Türk daha alabilir
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25 Eylül 2020 22:30
Fransa'nın dev kulübü Lyon, Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede 3 oyuncuyu takip etti.

beIN Sports'un haberine göre Lyon'un gözlemcileri, tribünde Karagümrük'ten Alassane Ndao, Ramazan Civelek ve Fatih Kurucuk'u izlemek için yer aldı.

Fatih Kurucuk'un yedek kulübesinde yer aldığı maçta Lyon'un scoutları, Ndao ve Ramazan için rapor tuttu.

Lyon, bu transfer döneminde genç oyuncu Cenk Özkaçar'ı da kadrosuna katmıştı. 

FENERBAHÇE'YE DE DÖNEBİLİR

Performansıyla dikkatleri çeken Ramazan Civelek'in eski takımı Fenerbahçe'ye de dönebileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin, Ramazan'ı 1 milyon TL karşılığında tekrar kadrosuna katma hakkı bulunuyor.



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