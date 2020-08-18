Lyon, 19 yaşındaki Türk yeteneği kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkaçar, Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympique Lyon'a transfer oldu.



Fransız ekibi, transfer için Altay'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte en fazla 1.5 milyon euro olmak üzere sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceklerini açıkladı. Genç oyuncu yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.



"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"



Olympique Lyon'dan teklif gelince gururlandığını ve çok sevindiğini aktaran genç futbolcu, "Başta ailem olmak üzere bu süreçte katkı sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an sadece transferime odaklandım. Yeni kulübüme hedefleri doğrultusunda katkı sunmak istiyorum. Mücadele vermek istiyorum. Fransa'da mücadele veren Türk futbolcularla da gidince iletişim kurup görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Altay altyapısından yetişen Cenk Özkaçar, geçtiğimiz sezon 12 lig ve 4 kupa olmak üzere 16 maçta toplam 991 dakika süre aldı.



